Алгазина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алгазин Фёдор Ильич
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Алгазина) Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Ильич
Смерть
Неизвестно