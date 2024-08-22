Ильичева (Чакрыгина) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1984
Рождение ребёнка
17.11.2005
Сын: Ильичев (Чакрыгин) Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Ильичев Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
02.01.2012
Дочь: Ильичева (Чакрыгина) Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Ильичев Андрей Евгеньевич
Бракосочетание
17.04.2012
Рождение ребёнка
23.03.2014
Дочь: Ильичева Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Ильичев Андрей Евгеньевич