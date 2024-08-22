Ильичева (Чакрыгина) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичева (Чакрыгина) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1984

Отец: Чакрыгин Александр Викторович

Мать: Чакрыгина Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
17.11.2005

Сын: Ильичев (Чакрыгин) Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Ильичев Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
02.01.2012

Дочь: Ильичева (Чакрыгина) Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Ильичев Андрей Евгеньевич

Бракосочетание
17.04.2012

Муж: Ильичев Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
23.03.2014

Дочь: Ильичева Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Ильичев Андрей Евгеньевич

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