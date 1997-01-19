Мысковская (Бобырева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1952
Дата смерти19.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1952
Мать: Бобырева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1975
Сын: Мысковский Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Мысковский Вячеслав Ильич
Рождение ребёнка
1978
Сын: Мысковский Илья Вячеславович
Отец ребёнка: Мысковский Вячеслав Ильич
Рождение ребёнка
28.05.1981
Сын: Мысковский Вячеслав Вячеславович
Отец ребёнка: Мысковский Вячеслав Ильич
Рождение ребёнка
10.03.1984
Сын: Мысковский Юрий Вячеславович
Отец ребёнка: Мысковский Вячеслав Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1997