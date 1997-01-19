Мысковская (Бобырева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мысковская (Бобырева) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1952

Дата смерти

19.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1952

Отец: не указан

Мать: Бобырева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1975

Сын: Мысковский Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: Мысковский Вячеслав Ильич

Рождение ребёнка
1978

Сын: Мысковский Илья Вячеславович

Отец ребёнка: Мысковский Вячеслав Ильич

Рождение ребёнка
28.05.1981

Сын: Мысковский Вячеслав Вячеславович

Отец ребёнка: Мысковский Вячеслав Ильич

Рождение ребёнка
10.03.1984

Сын: Мысковский Юрий Вячеславович

Отец ребёнка: Мысковский Вячеслав Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мысковский Вячеслав Ильич

Смерть
19.01.1997
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