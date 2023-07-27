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Черных (Chernykh) Михаил Петрович (Mikhail Petrovich)

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Место рождения

Свердловская обл., Алапаевский р-н, д. Балакино

Дата рождения

1926

Дата смерти

01.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Черных Петр Александрович

Мать: Черных Анисья

Свердловская обл., Алапаевский р-н, д. Балакино
Военная служба
1943
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
01.02.1945
Латвийская ССР, Кулдигский уезд
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