Черных (Chernykh) Михаил Петрович (Mikhail Petrovich)
Место рожденияСвердловская обл., Алапаевский р-н, д. Балакино
Дата рождения1926
Дата смерти01.02.1945
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Черных Петр Александрович
Мать: Черных Анисья
Свердловская обл., Алапаевский р-н, д. Балакино
Военная служба
1943
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
01.02.1945
Латвийская ССР, Кулдигский уезд