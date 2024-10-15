Бабиченко Данила Антонович 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабиченко Данила Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Бабиченко Антон Терентьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Место жительства
09.08.1811 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS2Z-2ZMB-D?i=8&cat=3007372
Место жительства
13.03.1816 ст.
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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