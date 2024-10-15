Бабиченко Данила Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Бабиченко Антон Терентьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
09.08.1811 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS2Z-2ZMB-D?i=8&cat=3007372
Место жительства
13.03.1816 ст.
Смерть
Неизвестно