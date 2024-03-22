Батурина (Кусой) Анна Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина (Кусой) Анна Давидовна

Место рождения

Калласте, Peipsiääre vald, Tartu maakond

Дата рождения

03.08.1846 ст.

Дата смерти

14.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1846 ст.

Отец: Кусой Давид Семенович

Мать: Кусой Акулина Андреева

Калласте, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Бракосочетание
19.04.1870 ст.

Муж: Батурин Федор Стефанович

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Рождение ребёнка
04.03.1871 ст.

Дочь: Козлова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Батурин Федор Стефанович

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Рождение ребёнка
02.05.1875 ст.

Сын: Батурин Николай Федорович

Отец ребёнка: Батурин Федор Стефанович

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.

Дочь: Батурина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Батурин Федор Стефанович

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Смерть
14.03.1918
Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
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