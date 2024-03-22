Батурина (Кусой) Анна Давидовна
Место рождения
Дата рождения03.08.1846 ст.
Дата смерти14.03.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1846 ст.
Отец: Кусой Давид Семенович
Мать: Кусой Акулина Андреева
Бракосочетание
19.04.1870 ст.
Рождение ребёнка
04.03.1871 ст.
Дочь: Козлова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Батурин Федор Стефанович
Рождение ребёнка
02.05.1875 ст.
Сын: Батурин Николай Федорович
Отец ребёнка: Батурин Федор Стефанович
Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.
Дочь: Батурина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Батурин Федор Стефанович
Смерть
14.03.1918