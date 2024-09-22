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Хвалин Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

25.07.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Хвалин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Хвалина) Александра Ильинична

Мать ребёнка: не указана

отец предположительно https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/189
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Хвалина) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.07.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/136

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