Хвалин Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти25.07.1871 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Хвалин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Хвалина) Александра Ильинична
Мать ребёнка: не указана
отец предположительно https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/189
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Хвалина) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.07.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/136