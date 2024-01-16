? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Корзников Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Корзников Сидор Леонтьевич

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Кокшарова Фёкла Сидоровна

Отец ребёнка: Корзников Сидор Леонтьевич

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1742

Сын: Корзников Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Корзников Сидор Леонтьевич

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1745

Сын: Корзников Ферапонт Сидорович

Отец ребёнка: Корзников Сидор Леонтьевич

д. Крадихино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close