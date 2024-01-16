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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735
Сын: Корзников Михаил Сидорович
Отец ребёнка: Корзников Сидор Леонтьевич
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Кокшарова Фёкла Сидоровна
Отец ребёнка: Корзников Сидор Леонтьевич
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Корзников Сидор Леонтьевич
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1745
Сын: Корзников Ферапонт Сидорович
Отец ребёнка: Корзников Сидор Леонтьевич
д. Крадихино