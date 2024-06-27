Сергей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: Афанасий Ефимов
Мать: Агафья
Крестьянин Ревизия №10 16.05.1858 года - Семья №8 - переведены в С. Петербургскую губерню Ямбурского уезда в 1854 году. ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-1122 Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №23 - 2 года ГАКО Ф-... Показать все
Смерть
Неизвестно