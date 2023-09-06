Лобанов-Ростовский Георгий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов-Ростовский Георгий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Лобанов-Ростовский Яков Иванович

Мать: не указана

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