Эсаулов Косьма Стефанов (Степанов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 04.12.1889 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич
Мать: не указана
Восприемник
20.06.1883 ст.
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) при рожд брата Иоанна
Восприемник
04.12.1889 ст.
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) у племянника Николая - брата Димитрия Стефанова и Мар...Зиновьевой
Смерть
После 04.12.1889 ст.