Эсаулов Косьма Стефанов (Степанов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулов Косьма Стефанов (Степанов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 04.12.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич

Мать: не указана

Восприемник
20.06.1883 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) при рожд брата Иоанна
Восприемник
04.12.1889 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) у племянника Николая - брата Димитрия Стефанова и Мар...Зиновьевой
Смерть
После 04.12.1889 ст.

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