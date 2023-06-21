Пикина Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Пикин Никандр Сидорович
Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.
Дочь: Пикина Марфа Никандровна
Отец ребёнка: Пикин Никандр Сидорович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Пикин Серафим Никандрович
Отец ребёнка: Пикин Никандр Сидорович
Рождение ребёнка
09.08.1918
Отец ребёнка: Пикин Никандр Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно