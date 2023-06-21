Пикина Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикина Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1908 ст.

Сын: Пикин Павел Никандрович

Отец ребёнка: Пикин Никандр Сидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.

Дочь: Пикина Марфа Никандровна

Отец ребёнка: Пикин Никандр Сидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пикин Серафим Никандрович

Отец ребёнка: Пикин Никандр Сидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1918

Сын: Пикин Иван Никандрович

Отец ребёнка: Пикин Никандр Сидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Никандр Сидорович

Смерть
Неизвестно
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