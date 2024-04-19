Дубкова (Жуканина) Наталья Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубкова (Жуканина) Наталья Афанасиева

Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.04.1895

Муж: Дубков Мемнон Никанорович

Рождение ребёнка
20.05.1896

Дочь: (Дубкова) Мария Мемноновна

Отец ребёнка: Дубков Мемнон Никанорович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1897

Сын: Дубков Николай Мемнонович

Отец ребёнка: Дубков Мемнон Никанорович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1905

Сын: Дубков Василий Мемнонович

Отец ребёнка: Дубков Мемнон Никанорович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1907

Сын: Дубков Иоанн Мемнонович

Отец ребёнка: Дубков Мемнон Никанорович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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