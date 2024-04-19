Дубкова (Жуканина) Наталья Афанасиева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.04.1895
Рождение ребёнка
20.05.1896
Дочь: (Дубкова) Мария Мемноновна
Отец ребёнка: Дубков Мемнон Никанорович
Рождение ребёнка
02.12.1897
Сын: Дубков Николай Мемнонович
Отец ребёнка: Дубков Мемнон Никанорович
Рождение ребёнка
20.03.1905
Сын: Дубков Василий Мемнонович
Отец ребёнка: Дубков Мемнон Никанорович
Рождение ребёнка
04.01.1907
Отец ребёнка: Дубков Мемнон Никанорович
Смерть
Неизвестно