Быковъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Антипина Мария
Мать ребёнка: Быкова Мидора Евстафьева
д. Быки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Мидора Евстафьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Мидора Евстафьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Мидора Евстафьева