Быковъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быковъ Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Антипина Мария

Мать ребёнка: Быкова Мидора Евстафьева

д. Быки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Мидора Евстафьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Мидора Евстафьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Мидора Евстафьева

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