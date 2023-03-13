Быкова Мидора Евстафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Мидора Евстафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Антипина Мария

Отец ребёнка: Быковъ Александръ

д. Быки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быковъ Александръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быковъ Александръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быковъ Александръ

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