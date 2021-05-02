Савина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Жеребина (Савина) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Савин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Савин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Савин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1911

Сын: Савин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Савин Фёдор Петрович

Смерть
?.12.1942

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