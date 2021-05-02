Савина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Жеребина (Савина) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Савин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
16.01.1910
Отец ребёнка: Савин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1911
Отец ребёнка: Савин Фёдор Петрович
Смерть
?.12.1942