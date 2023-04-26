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Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Артемьев Николай Ильич

Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Артемьев Василий Ильич

Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.11.1898

Сын: Артемьев Николай Ильич

Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.09.1900

Дочь: Вера Ильинична

Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.06.1905

Дочь: Феврония Ильинична

Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.08.1907

Сын: Артемьев Андрей Ильич

Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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