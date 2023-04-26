Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.11.1898
Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.09.1900
Дочь: Вера Ильинична
Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.06.1905
Дочь: Феврония Ильинична
Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.08.1907
Отец ребёнка: Артемьев Илья Афанасьевич
Смерть
Неизвестно