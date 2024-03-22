Беленко (Кнут) Домникия Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кнут Георгий
Рождение ребёнка
02.06.1875 ст.
Дочь: Беленко Феодосия Лукинична
Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович
Рождение ребёнка
02.10.1877 ст.
Дочь: Бондаренко Харитина Лукинична
Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович
Рождение ребёнка
08.01.1880 ст.
Сын: Беленко Иван Лукич
Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.
Дочь: Беленко Феодосия Лукинична
Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович
Рождение ребёнка
27.05.1886 ст.
Дочь: Солтан Елена Лукинична
Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович
Рождение ребёнка
05.06.1890 ст.
Сын: Беленко Иван Лукич
Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович
Рождение ребёнка
26.11.1893 ст.
Сын: Беленко Яков Лукич
Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович
Смерть
Неизвестно