Беленко (Кнут) Домникия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленко (Кнут) Домникия Георгиевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кнут Георгий

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1875 ст.

Дочь: Беленко Феодосия Лукинична

Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1877 ст.

Дочь: Бондаренко Харитина Лукинична

Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1880 ст.

Сын: Беленко Иван Лукич

Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.

Дочь: Беленко Феодосия Лукинична

Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.05.1886 ст.

Дочь: Солтан Елена Лукинична

Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.06.1890 ст.

Сын: Беленко Иван Лукич

Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1893 ст.

Сын: Беленко Яков Лукич

Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беленко Александр Лукич

Отец ребёнка: Беленко Лука Дамианович

Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область
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