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Володина Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Василий Петрович

Рождение ребёнка
04.01.1896

Дочь: Володина Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Володин Василий Петрович

Рождение ребёнка
24.09.1897

Дочь: Володина Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Володин Василий Петрович

Булгакова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
13.04.1901

Дочь: Володина Александра Васильева

Отец ребёнка: Володин Василий Петрович

Булгакова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
27.10.1904

Сын: Володин Стефан Васильев

Отец ребёнка: Володин Василий Петрович

Булгакова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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