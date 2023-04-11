Володина Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1896
Дочь: Володина Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Володин Василий Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1897
Дочь: Володина Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Володин Василий Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1901
Дочь: Володина Александра Васильева
Отец ребёнка: Володин Василий Петрович
Рождение ребёнка
27.10.1904
Отец ребёнка: Володин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно