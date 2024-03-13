Сайназарова Мукадам
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1999
Сын: Мухторов Улугбек Хакимович
Отец ребёнка: Сайназаров Хакимжон Мухторович
Рождение ребёнка
28.02.2002
Дочь: Мухторова Зулфия Хакимовна
Отец ребёнка: Сайназаров Хакимжон Мухторович
Рождение ребёнка
10.08.2004
Дочь: Мухторова Диёра Хакимовна
Отец ребёнка: Сайназаров Хакимжон Мухторович
Рождение ребёнка
03.03.2014
Дочь: Мухторова Зиёда Хакимовна
Отец ребёнка: Сайназаров Хакимжон Мухторович
Бракосочетание
Неизвестно