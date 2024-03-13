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Сайназарова Мукадам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ss
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1999

Сын: Мухторов Улугбек Хакимович

Отец ребёнка: Сайназаров Хакимжон Мухторович

Рождение ребёнка
28.02.2002

Дочь: Мухторова Зулфия Хакимовна

Отец ребёнка: Сайназаров Хакимжон Мухторович

Рождение ребёнка
10.08.2004

Дочь: Мухторова Диёра Хакимовна

Отец ребёнка: Сайназаров Хакимжон Мухторович

Рождение ребёнка
03.03.2014

Дочь: Мухторова Зиёда Хакимовна

Отец ребёнка: Сайназаров Хакимжон Мухторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайназаров Хакимжон Мухторович

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