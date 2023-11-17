Мария Феодосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Феодосиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1872

Муж: Борщев Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Борщев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Домника Петровна

Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Борщев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Усадище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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