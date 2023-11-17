Мария Феодосиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.04.1872
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Домника Петровна
Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Усадище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно