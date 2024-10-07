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Ефимова Варвара Ивановна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1894 ст.

Муж: Феодоров-Курицин (Алексеев) Илья Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.

Сын: Алексеев-Иоаннов-Феодоров-Курицин (Александров) Григорий Ильич

Отец ребёнка: Феодоров-Курицин (Алексеев) Илья Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1897 ст.

Дочь: Алексеева-Иоаннова-Феодорова-Курицина (Александрова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Феодоров-Курицин (Алексеев) Илья Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1900 ст.

Сын: Алексеев-Иоаннов-Феодоров-Курицин (Александров) Андрей Ильич

Отец ребёнка: Феодоров-Курицин (Алексеев) Илья Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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