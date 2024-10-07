Ефимова Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.
Сын: Алексеев-Иоаннов-Феодоров-Курицин (Александров) Григорий Ильич
Отец ребёнка: Феодоров-Курицин (Алексеев) Илья Александрович
Рождение ребёнка
18.10.1897 ст.
Дочь: Алексеева-Иоаннова-Феодорова-Курицина (Александрова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Феодоров-Курицин (Алексеев) Илья Александрович
Рождение ребёнка
29.09.1900 ст.
Сын: Алексеев-Иоаннов-Феодоров-Курицин (Александров) Андрей Ильич
Отец ребёнка: Феодоров-Курицин (Алексеев) Илья Александрович
Смерть
Неизвестно