Евсигней Фёдоров
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Фёдор Тимофеев
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1793
Сын: Никита Евсигнеев
Мать ребёнка: Варвара Максимова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1795
Сын: Яков Евсигнеев
Мать ребёнка: Варвара Максимова
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1811
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область