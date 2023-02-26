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Евсигней Фёдоров

Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Фёдор Тимофеев

Мать: не указана

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1793

Сын: Никита Евсигнеев

Мать ребёнка: Варвара Максимова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1795

Сын: Яков Евсигнеев

Мать ребёнка: Варвара Максимова

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1811
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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