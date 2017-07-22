Адигамова (Галеева) Миннур Сабировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1929
Дата смерти22.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1929
Отец: Галеев Сабир Галеевич
Мать: Галеева Фардана Ямаловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.07.2017
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край