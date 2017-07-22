Адигамова (Галеева) Миннур Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адигамова (Галеева) Миннур Сабировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1929

Дата смерти

22.07.2017

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1929

Отец: Галеев Сабир Галеевич

Мать: Галеева Фардана Ямаловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.07.2017
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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