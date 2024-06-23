Смирнова (Власова) Прасковья Феодуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Феодул
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1893 ст.
Дочь: Сиротина (Смирнова) Дарья Карповна
Отец ребёнка: Смирнов Карп Ефимович
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.01.1896
Сын: Смирнов Афонасий Карпович
Отец ребёнка: Смирнов Карп Ефимович
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.
Дочь: Смирнова Устинья Карповна
Отец ребёнка: Смирнов Карп Ефимович
Воспреемники :Федот Феодулович Власов Любовь Мироновна Смирнова
Рождение ребёнка
19.07.1906
Дочь: Смирнова Параскева Карповна
Отец ребёнка: Смирнов Карп Ефимович
Смерть
Неизвестно