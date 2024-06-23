Смирнова (Власова) Прасковья Феодуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Власова) Прасковья Феодуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Феодул

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Карп Ефимович

Рождение ребёнка
04.03.1893 ст.

Дочь: Сиротина (Смирнова) Дарья Карповна

Отец ребёнка: Смирнов Карп Ефимович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.01.1896

Сын: Смирнов Афонасий Карпович

Отец ребёнка: Смирнов Карп Ефимович

Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.

Дочь: Смирнова Устинья Карповна

Отец ребёнка: Смирнов Карп Ефимович

Воспреемники :Федот Феодулович Власов Любовь Мироновна Смирнова
Рождение ребёнка
19.07.1906

Дочь: Смирнова Параскева Карповна

Отец ребёнка: Смирнов Карп Ефимович

Смерть
Неизвестно

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