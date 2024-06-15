Петрухина Мария Алексеевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрухина Мария Алексеевна

Место рождения

Мастищево, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Мастищево, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мастищево, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Петрухина) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Петрухин Петр Иванович

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.1922

Сын: Петрухин Павел Петрович

Отец ребёнка: Петрухин Петр Иванович

Мастищево, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.05.1924

Дочь: (Петрухина) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Петрухин Петр Иванович

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1926

Дочь: (Петрухина) Зоя Петровна

Отец ребёнка: Петрухин Петр Иванович

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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