Петрухина Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Петрухина) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Петрухин Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1922
Отец ребёнка: Петрухин Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1924
Дочь: (Петрухина) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Петрухин Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1926
Дочь: (Петрухина) Зоя Петровна
Отец ребёнка: Петрухин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно