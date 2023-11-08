Лысков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысков Александр Сергеевич

Лысков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1962

Отец: Лысков Сергей Григорьевич

Мать: Лыскова Валентина Парфёновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close