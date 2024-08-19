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Журавлев Иван Пименов

Место рождения

Грибаново, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

16.06.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1815 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1859 ст.

Отец: Журавлев Пимен Гаврилов

Мать: Параскева Никитина

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/6da67003-a402-4284-a62b-ecee68c6cdd9/41?center=1490+3971
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Трофимова

Бракосочетание
23.10.1881 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1882 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1886 ст.

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Журавлева Мария Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/67c8437c-1045-4e4f-82c4-8ec9154083a4/271?center=1706+2366
Рождение ребёнка
23.06.1897 ст.

Сын: Журавлев Пётр Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/9a910a1c-94ba-4b4e-80b4-9c6c2b55aea6/186?center=1970+3863
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Журавлева Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
18.?.1901 ст.

Сын: Журавлев Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/abdae983-25de-442b-be00-3bd9a7996730/19?center=1882+3588
Смерть
Неизвестно

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