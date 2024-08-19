Журавлев Иван Пименов
Место рождения
Дата рождения16.06.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1859 ст.
Отец: Журавлев Пимен Гаврилов
Мать: Параскева Никитина
https://yandex.ru/archive/catalog/6da67003-a402-4284-a62b-ecee68c6cdd9/41?center=1490+3971
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Трофимова
Бракосочетание
23.10.1881 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1882 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1886 ст.
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Журавлева Мария Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
https://yandex.ru/archive/catalog/67c8437c-1045-4e4f-82c4-8ec9154083a4/271?center=1706+2366
Рождение ребёнка
23.06.1897 ст.
Сын: Журавлев Пётр Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
https://yandex.ru/archive/catalog/9a910a1c-94ba-4b4e-80b4-9c6c2b55aea6/186?center=1970+3863
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Журавлева Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Рождение ребёнка
18.?.1901 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
https://yandex.ru/archive/catalog/abdae983-25de-442b-be00-3bd9a7996730/19?center=1882+3588
Смерть
Неизвестно