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Копейкина Анна Лаврентьева

Место рождения

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Копейкина Домна Иванова

Отец ребёнка: Копейкин Иван Васильев

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Копейкина Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Копейкин Иван Васильев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Копейкин Маркел Иванов

Отец ребёнка: Копейкин Иван Васильев

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.

Дочь: Копейкина Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Копейкин Иван Васильев

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1912 ст.

Дочь: Копейкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Копейкин Иван Васильев

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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