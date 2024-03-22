Копейкина Анна Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Копейкина Домна Иванова
Отец ребёнка: Копейкин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Копейкина Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Копейкин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Копейкин Иван Васильев
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.
Дочь: Копейкина Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Копейкин Иван Васильев
Рождение ребёнка
25.02.1912 ст.
Дочь: Копейкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Копейкин Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно