Аришина ?
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Лекся Алексеевна
Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1893
Сын: Аришин (arishen) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Аришин (arishen) Ананий Алексеевич
Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1895
Сын: Аришин (arishen) Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Аришин (arishen) Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Аришин (arishen) Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно