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Аришина ?

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Лекся Алексеевна

Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1893

Сын: Аришин (arishen) Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Аришин (arishen) Ананий Алексеевич

Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1895

Сын: Аришин (arishen) Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Аришин (arishen) Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Аришин (arishen) Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Аришин (arishen) Алексей Федорович

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аришин (arishen) Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
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