Усачева Ирина 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Усачева) Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Усачев (Куренев) Федот Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Усачев Федосей Федотович

Отец ребёнка: Усачев (Куренев) Федот Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1786

Муж: Усачев (Куренев) Федот Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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