Усачева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Усачева) Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Усачев (Куренев) Федот Иванович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Усачев (Куренев) Федот Иванович
Бракосочетание
1786
Смерть
Неизвестно