Козлов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Олег

Козлов Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
12.02.1975

Сын: Козлов Игорь Олегович

Мать ребёнка: Козлова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
19.12.1979

Дочь: Козлова Ирина Олеговна

Мать ребёнка: Козлова Людмила Федоровна

Смерть
Неизвестно

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