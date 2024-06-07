Сукина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукина Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706

Сын: Сукин Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Сукин Василей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Сукина) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Сукин Василей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Небогатикова (Сукина) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Сукин Василей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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