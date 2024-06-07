Сукина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Сукин Василей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Сукина) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Сукин Василей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Небогатикова (Сукина) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Сукин Василей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно