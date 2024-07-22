Першин Госиф (Осип) Пиминович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
14 лет по переписи 1897г
Ранение
01.02.1915
Война 1914-1918 Стрелок воинской части 16-й Финляндского стрелкового полка Ранен/контужен, Место выбытия: выс. 954; перевязочный пункт 16 Финляндского стрелкового полка Смущает, что место рождения В... Показать все
Смерть
Неизвестно