Першин Госиф (Осип) Пиминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПершин Госиф (Осип) Пиминович

Першин Госиф (Осип) Пиминович

Место рождения

Ваньки, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Около 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Першин Пимин Агафонович

Мать: Першина Екатерина Зиновьевна

Ваньки, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
14 лет по переписи 1897г
Ранение
01.02.1915
Война 1914-1918 Стрелок воинской части 16-й Финляндского стрелкового полка Ранен/контужен, Место выбытия: выс. 954; перевязочный пункт 16 Финляндского стрелкового полка Смущает, что место рождения В... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.