Лавров Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1987
Дочь: Илюшкина -Лаврова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Лаврова-Иванова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
31.01.1989
Сын: Лавров Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Лаврова-Иванова Ольга Васильевна