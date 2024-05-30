Лавров Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавров Владимир Павлович

Лавров Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова-Иванова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
08.04.1987

Дочь: Илюшкина -Лаврова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Лаврова-Иванова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
31.01.1989

Сын: Лавров Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Лаврова-Иванова Ольга Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.