Балашов Трифон
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
1795
Сын: Балашов Савелий Трифонович
Мать ребёнка: ?
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Кантелиан Трифонович
Мать ребёнка: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно