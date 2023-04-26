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Балашов Трифон

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
1795

Сын: Балашов Савелий Трифонович

Мать ребёнка: ?

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Кантелиан Трифонович

Мать ребёнка: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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