?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Балашов Савелий Трифонович
Отец ребёнка: Балашов Трифон
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Кантелиан Трифонович
Отец ребёнка: Балашов Трифон
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния