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Баранова Арина Дмитриевна
Баранова Арина Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1999
Пол
Женский
Отец
Баранов Дмитрий Валерьевич
1977 г.р.
Мать
Кучерявая Вера
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1999
Отец:
Баранов Дмитрий Валерьевич
Мать:
Кучерявая Вера
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