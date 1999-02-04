Баранова Арина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Арина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1999

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1999

Отец: Баранов Дмитрий Валерьевич

Мать: Кучерявая Вера

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