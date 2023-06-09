Мошкина (Власова) Макрыда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мошкина Катерина Константиновна
Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
20.08.?
Дочь: Мошкина Ульяна Константиновна
Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдурова (Мошкина) Нина Константиновна
Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мошкин Сергей Константинович
Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1929
Сын: Мошкин Илья Константинович
Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1933
Сын: Мошкин Иван Константинович
Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович
Смерть
Неизвестно