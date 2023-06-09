Мошкина (Власова) Макрыда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкина (Власова) Макрыда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мошкина Катерина Константиновна

Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович

Рождение ребёнка
20.08.?

Дочь: Мошкина Ульяна Константиновна

Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдурова (Мошкина) Нина Константиновна

Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мошкин Сергей Константинович

Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1929

Сын: Мошкин Илья Константинович

Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1933

Сын: Мошкин Иван Константинович

Отец ребёнка: Мошкин Константин Иванович

Смерть
Неизвестно

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