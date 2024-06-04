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Широков Савка Ларионов

Место рождения

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Широков Ларион (Ларка Лазарка) (Ларка, Лазарка) Моисеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678

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