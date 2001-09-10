Иванова Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1965

Дата смерти

10.09.2001

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1965

Отец: Иванов Юрий Борисович

Мать: Иванова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Владимирович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
10.09.2001
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