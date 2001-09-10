Иванова Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1965
Дата смерти10.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1965
Отец: Иванов Юрий Борисович
Мать: Иванова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Владимирович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
10.09.2001