Веремеенко Мелания Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Веремеенко Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Веремеенко Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Веремеенко Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Веремеенко Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Веремеенко Лаврентий Гаврилович
Отец ребёнка: Веремеенко Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Веремеенко Евдоким Гаврилович
Отец ребёнка: Веремеенко Гавриил Григорьевич
Смерть
После 1797