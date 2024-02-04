Веремеенко Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремеенко Мелания Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веремеенко Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Веремеенко Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Веремеенко Гавриил Григорьевич

Ольшаное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Веремеенко Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Веремеенко Гавриил Григорьевич

Ольшаное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Веремеенко Лаврентий Гаврилович

Отец ребёнка: Веремеенко Гавриил Григорьевич

Ольшаное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Веремеенко Евдоким Гаврилович

Отец ребёнка: Веремеенко Гавриил Григорьевич

Ольшаное, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Ольшаное, Чернігівська область

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