Веремеенко Гавриил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Веремеенко Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Веремеенко Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Веремеенко Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Веремеенко Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Веремеенко Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Веремеенко Лаврентий Гаврилович
Мать ребёнка: Веремеенко Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Веремеенко Евдоким Гаврилович
Мать ребёнка: Веремеенко Мелания Васильевна
Смерть
После 1797