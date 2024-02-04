Веремеенко Гавриил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеремеенко Гавриил Григорьевич

Веремеенко Гавриил Григорьевич

Место рождения

Ольшаное, Чернігівська область

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Веремеенко Григорий

Мать: не указана

Ольшаное, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веремеенко Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Веремеенко Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Веремеенко Мелания Васильевна

Ольшаное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Веремеенко Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Веремеенко Мелания Васильевна

Ольшаное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Веремеенко Лаврентий Гаврилович

Мать ребёнка: Веремеенко Мелания Васильевна

Ольшаное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Веремеенко Евдоким Гаврилович

Мать ребёнка: Веремеенко Мелания Васильевна

Ольшаное, Чернігівська область
Смерть
После 1797

Мы используем куки для улучшения работы сайта.