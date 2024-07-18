Марья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Федорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Власий Данилович
Отец ребёнка: Данила Федорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Настасья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Федорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Феодосия-Федосья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Федорович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Алексей Данилович
Отец ребёнка: Данила Федорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Данилович
Отец ребёнка: Данила Федорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Данила Федорович
Смерть
Неизвестно