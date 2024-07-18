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Марья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Федорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Власий Данилович

Отец ребёнка: Данила Федорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Настасья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Федорович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Феодосия-Федосья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Федорович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Алексей Данилович

Отец ребёнка: Данила Федорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Данилович

Отец ребёнка: Данила Федорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Данила Федорович

Смерть
Неизвестно

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