Асанова Настасья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова Настасья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1856

Сын: Асанов Сергей Клементев

Отец ребёнка: Асанов Клементий Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Клементий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Смерть
Неизвестно
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