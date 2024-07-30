Рахимов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Роман
Мать ребёнка: Тугова (Сучкова) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Дмитрий Валентинович
Мать ребёнка: Тугова (Сучкова) Нина
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тугова (Сучкова) Нина