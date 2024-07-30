Рахимов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимов Валентин

Рахимов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Роман

Мать ребёнка: Тугова (Сучкова) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Дмитрий Валентинович

Мать ребёнка: Тугова (Сучкова) Нина

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тугова (Сучкова) Нина

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