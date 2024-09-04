Огородник (Голий) Марк Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородник (Голий) Марк Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Голий Феодосия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голий Улита Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна

Мать ребёнка: Голий Улита Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1830 ст.

Дочь: Голий Агафия Марковна

Мать ребёнка: Голий Улита Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
25.09.1831 ст.

Сын: Голий Иван Маркович

Мать ребёнка: Голий Улита Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.07.1834 ст.

Сын: Голий Стефан Маркович

Мать ребёнка: Голий Улита Ивановна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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