Огородник (Голий) Марк Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Голий Феодосия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голий Улита Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна
Мать ребёнка: Голий Улита Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1830 ст.
Дочь: Голий Агафия Марковна
Мать ребёнка: Голий Улита Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1831 ст.
Сын: Голий Иван Маркович
Мать ребёнка: Голий Улита Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1834 ст.
Мать ребёнка: Голий Улита Ивановна
Смерть
Неизвестно