Толчев Илья Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1894
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Толчев Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толчева Матрена Ильина
Мать ребёнка: Толчева (Затонская) Вера Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
14.11.1925
Рождение ребёнка
25.11.1932
Смерть
1963