Толчев Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толчев Илья Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1894

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Жена

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Толчев Иван Федорович

Мать: Толчеева (Щетинина) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толчева Матрена Ильина

Мать ребёнка: Толчева (Затонская) Вера Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толчева (Затонская) Вера Михайлова

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толчева Ирина Петровна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толчева Ирина Петровна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толчева Ирина Петровна

Смерть
1963
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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