Толчева Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толчева Ирина Петровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
14.11.1925

Сын: Толчев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Толчев Илья Иванович

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, с. Радовка
Рождение ребёнка
25.11.1932

Сын: Толчев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Толчев Илья Иванович

село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толчев Николай Ильич

Отец ребёнка: Толчев Илья Иванович

каловская обл., Абдулинский р-н, с. Радовка.
Смерть
Неизвестно
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