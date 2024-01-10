Толчева Ирина Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
14.11.1925
Сын: Толчев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Толчев Илья Иванович
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, с. Радовка
Рождение ребёнка
25.11.1932
Отец ребёнка: Толчев Илья Иванович
село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толчев Николай Ильич
Отец ребёнка: Толчев Илья Иванович
каловская обл., Абдулинский р-н, с. Радовка.
Смерть
Неизвестно