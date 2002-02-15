Москаленко (Колесникова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1927
Дата смерти15.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1927
Рождение ребёнка
25.10.1950
Дочь: Гугнина Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Москаленко Григорий Иванович
Макеевка,Донецкая область,Украина
Рождение ребёнка
16.04.1952
Сын: Москаленко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Москаленко Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.2002