Москаленко (Колесникова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко (Колесникова) Нина Ивановна

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Место рождения

Ейское Укрепление, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.12.1927

Дата смерти

15.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1927

Отец: Колесников Иван Семенович

Мать: Колесникова Елизавета Федоровна

Ейское Укрепление, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.10.1950

Дочь: Гугнина Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Москаленко Григорий Иванович

Макеевка,Донецкая область,Украина
Рождение ребёнка
16.04.1952

Сын: Москаленко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Москаленко Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москаленко Григорий Иванович

Смерть
15.02.2002
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